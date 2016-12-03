Gana'da, altı yıldır işletilen, başvuranlara 6 bin dolar karşılığında ABD vizesi ve doküman sağlayan sahte ABD Büyükelçiliği ortaya çıkarıldı. Sahte elçilikte ABD'li gibi çalışanların ise Türkler olduğu anlaşıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Spartan Vanguard” adlı operasyonla ortaya çıkarılıp kapatılan sahte Amerikan Büyükelçiliği'nin, Ganalılar'ın yanısıra Türk vatandaşları tarafından işletildiği ifade edildi.



BİNAYA ABD BAYRAĞI ÇEKİYORLAR



Açıklamada, Gana'nın başkenti Acca'nın merkezinde bir binaya pazartesi salı ve cuma günleri saat 7.30 ile 12.00 arasında Amerikan bayrağı çekildiği, ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğraflarının asılı olduğu bina içinde, başvuranlara para karşılığı sahte Amerikan vizeleri sağlandığı açıklandı.



Açıklamada, sahte Büyükelçilikteki “konsolosluk görevlilerinin”, İngilizce ve Flamanca konuşan Türk vatandaşları olduğu da belirtildi. Dolandırıcılar arasında göç ve ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış Ganalı bir savcı olduğu da ifade edildi.







kaynak:sözcü