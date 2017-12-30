Ergin Ataman: Josh Adams Ve Ricky Ledo İle Yollarımızı Ayıracağız
Başkandan Olay Sözler: Tudor Benden Randevu Bile Alamaz!
Hatem Ben Arfa'nın Yeni Durağı Belli Oldu
Dubaili İş Adamından Hatice'ye Ahlaksız Teklif: 100 Bin Dolar Veririm
Borsa 2017 Yılını Rekorla Kapattı!
2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Sorusunun Cevabı Önümüzdeki Saatlerde Belli Olacak
Hazard'ın Babası Resmen Açıkladı: Real Madrid'in Teklifini Bekliyor
Angel Di Maria, Yeniden İspanya'ya Dönüyor! Yeni Takımı Belli Oldu
Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı
Hollywood Yıldızlarının Katılımıyla Açılışı Yapılan Mardan Hotel İflas Etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi
Samsunspor'da Başkan Ve Yöneticiler İstifa Etti
Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti
Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!
Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı
Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar
Anadolu Efes Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı
Trabzonsporlu Emmanuel Mas: Boca Juniors'ta Oynamak İstiyorum
Uber'in Hisseleri, Japon Softbank'a Satıldı

Gamze Özçelik'ten Kudüs tepkisi! Mescid-i Aksa'ya gitti

GAMZE ÖZÇELİK'TEN KUDÜS TEPKİSİ! MESCİD-İ AKSA'YA GİTTİ

Oyunculuğu bırakarak kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, ABD'nin kararına tepki olarak Kudüs'e gitti, Mescid-i Aksa'da fotoğraf çekip takipçileriyle paylaştı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti(7/10)3

Oyunculuğu bırakarak kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Kudüs'e giderek çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

BİNLERCE DESTEK MESAJI GELDİ

ABD'nin, İsrail'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ü tanımasının ardından karara tepki gösteren Özçelik şehre giderek çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Özçelik'in fotoğraflarının altına binlerce destek mesajı geldi.

İşte o fotoğraflar;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gamze  Özçelik  Ten  Kudüs  Tepkisi  Mescid-İ  Aksa  Ya  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER