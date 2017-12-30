GAMZE ÖZÇELİK'TEN KUDÜS TEPKİSİ! MESCİD-İ AKSA'YA GİTTİ
Oyunculuğu bırakarak kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, ABD'nin kararına tepki olarak Kudüs'e gitti, Mescid-i Aksa'da fotoğraf çekip takipçileriyle paylaştı.
Oyunculuğu bırakarak kendini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Kudüs'e giderek çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
BİNLERCE DESTEK MESAJI GELDİ
ABD'nin, İsrail'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ü tanımasının ardından karara tepki gösteren Özçelik şehre giderek çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Özçelik'in fotoğraflarının altına binlerce destek mesajı geldi.
İşte o fotoğraflar;
Kaynak: haberinburada
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