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gamze özçelik'ten duygusal paylaşım

GAMZE ÖZÇELİK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyuncu Gamze Özçelik, El Bab'da şehit düşen asker Selim Topal için sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Tarih : 10 Şubat 2017, 16:50
Puan Ver : Gamze Özçelik'ten Duygusal Paylaşım(6/10)8


Oyuncu Gamze Özçelik'in yakın dostu Piyade Uzman Çavuş Selim Topal geçtiğimiz ocak ayında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olmuştu.



Özçelik, şehit askerin annesi Hatice Topal'ın mezarlıkta çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Gamze Özçelik bu duygusal paylaşımının altına şu notu düştü:



"Analar ve Oğulları… Ateşin düştüğü yer… Allah'ım üzerimize sabır yağdır derler ya! Sabrın ve razı olmanın son noktası sanırım bu analarımızın yaşadıkları… Hayranlık uyandıran bir vakur duruş, teslimiyet… Makamınız en yukarısı olsun… Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum…"



 



kaynak:sabah








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