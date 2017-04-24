GAMZE ÖZÇELİK TESETTÜRE GİRİP, DUA İSTEDİ
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.Paylaşımı gören hayranları şok oldu.
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Instagram hesabından kandil paylaşımı yaptı. Paylaşımı gören hasranları küçük çapta bir şaşkınlık yaşadı.
TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ
Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..." sözleriyle dua istedi.
İşte Özçelik'in paylaşımına eklediği not:
Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.
kaynak:mynet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar