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gamze özçelik tesettüre girip, dua istedi

GAMZE ÖZÇELİK TESETTÜRE GİRİP, DUA İSTEDİ

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.Paylaşımı gören hayranları şok oldu.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:06
Puan Ver : Gamze Özçelik Tesettüre Girip, Dua İstedi(6/10)4


Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Instagram hesabından kandil paylaşımı yaptı. Paylaşımı gören hasranları küçük çapta bir şaşkınlık yaşadı.


 


TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ


 


Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..." sözleriyle dua istedi.


 


İşte Özçelik'in paylaşımına eklediği not:


 


Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Gamze  Özçelik  Tesettüre  Girip  Dua  İstedi    haber

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