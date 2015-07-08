

Yargıtay, mağdur Gamze Özçelik'in tecavüz olayından dolayı ruh sağlığının bozulduğuna dair kararı doğrultusunda, sanık Demirkol'un cezalandırılmasını istedi. Geçen 20 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme, Demirkol'u 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'zorla ırza geçme' suçundan toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Dosyanın bir kez daha gönderildiği Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, bu cezayı onadı.