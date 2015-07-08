GAMZE ÖZÇELİK DAVASINDA CEZA KESİNLEŞTİ
Antalya'da bir otel odasında manken ve oyuncu Gamze Özçelik'e tecavüz etmekle suçlanan Gökhan Demirkol'a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşti.
Yargıtay, mağdur Gamze Özçelik'in tecavüz olayından dolayı ruh sağlığının bozulduğuna dair kararı doğrultusunda, sanık Demirkol'un cezalandırılmasını istedi. Geçen 20 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme, Demirkol'u 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'zorla ırza geçme' suçundan toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Dosyanın bir kez daha gönderildiği Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, bu cezayı onadı.
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