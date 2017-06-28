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gamze acılarına daha fazla dayanamadı

GAMZE ACILARINA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki Hemmingen kentinde, erken yaşlanma hastası (progeria) Gamze Yağar (17) yaşamını yitirdi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 15:41
Puan Ver : Gamze Acılarına Daha Fazla Dayanamadı(8/10)5


Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki Hemmingen kentinde, erken yaşlanma hastası (progeria) Gamze Yağar (17) yaşamını yitirdi. Hastalığına rağmen yaşama sevinciyle herkese örnek olan Gamze'nin cenazesi Hemmingen DİTİB Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra ailesinin memleketi Kayseri'ye götürülerek toprağa verilecek.








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