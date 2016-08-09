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'game of thrones'un yazarından yeni dizi!

'GAME OF THRONES'UN YAZARINDAN YENİ DİZİ!

Tüm zamanların en çok konuşulan TV dizilerinden biri olan 'Game of Thrones' 2018'de final yapacak. Başarılı dizinin yazarı George R.R.Martin ise şimdiden yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmaya başladığını hayranlarına duyurdu

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:50
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 67 yaşındaki dünyaca ünlü bilimkurgu ve senaryo yazarı George R.R.Martin'in fanları, 'Game of Thrones'un 2018'de ekranlara veda edeceğini açıklamasının ardından şimdiden yas tutmaya başlamıştı. Ancak LA Times'da yer alan bir haber, azılı fanların yüreğine su serpecek cinsten. George R.R.Martin, 1986 yılında yayınlanan 'Wild Cards' adlı kitabının da TV dizisi olacağını açıkladı.



II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından uzaydan gelen bir virüsün dünyayı sarmasını ve insanlığın mutasyonla mücadelesini konu eden kitap, Universal Cable Productions tarafından televizyon dizisine uyarlanacak.



 








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