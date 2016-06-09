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game of thrones'un yapımcısından final açıklaması

GAME OF THRONES'UN YAPIMCISINDAN FİNAL AÇIKLAMASI

2011'de televizyona geldiği günden beri adeta bir fenomene dönüşen Game of Thrones'un (Taht Oyunları), yapımcısı HBO'dan dizi ile ilgili önemli bir açıklama geldi

Tarih : 09 Haziran 2016, 12:23
Puan Ver : Game Of Thrones'un Yapımcısından Final Açıklaması(9/10)11


 2011'de televizyona geldiği günden beri adeta bir fenomene dönüşen Game of Thrones'un (Taht Oyunları), yapımcısı HBO'dan dizi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.



HBO merakla beklenen sezonun final bölümü ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, dizinin 6. sezonunun finali bugüne kadarki en uzun Game of Thrones bölümü olacak.  



Önümüzdeki haftalarda yayına gelecek olan dizinin final bölümü 69 dakika olacak.  Jon Snow ve Ramsey Bolton'un savaşına sahne olacak 9. bölümün süresi de uzatıldı.  



İkilinin Winterfell için vereceği savaşa sahne olacak bölümün süresi de 60 dakika olarak açıklandı.








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