Dünyanın en etkili dizilerinden biri olan Game of Thrones, önümüzdeki sene final sezonu ile ekranlara veda edecekken, dizinin spin-off yapımındaki detaylar hakkında da henüz bir gelişme bulunmuyor.

BBC'NİN WESTERN TEMALI DİZİSİNDE BAŞROL OYNAYACAK

Bu finalden sonra dizinin öne çıkan birçok oyuncuları yeni projelerine başlayacak. İlk sezondan beri Game of Thrones kadrosunda gördüğümüz ve Call of Duty: Infinite Warfare'dan sonra da günden güne popülerliği artan lord kumandan Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'un, BBC'de yayınlanacak olan western temalı dizi Gunpowder'da başrolde oynayacağı duyruldu.

Kaynak: haberinburada