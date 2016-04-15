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game of thrones'u ilk o izleyecek!

GAME OF THRONES'U İLK O İZLEYECEK!

Game of Thrones'un yeni bölümlerini ilk defa ABD Başkanı Obama izleyecek.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:33
Puan Ver : Game Of Thrones'u İlk O İzleyecek!(9/10)6


 NTV'de yer alan habere göre milyonların merakla beklediği Game of Thrones'un yeni sezonunu ilk olarak ABD Başkanı Obama izleyecek.



Game of Thrones'un (Taht Oyunları) henüz yayınlanmış bölümlerini izlemek için ya ekibin bir parçası ya da ABD Başkanı olmalısınız.



Zira sevilen serinin yazarları yaptıkları açıklamada Obama'dan gelen istek üzerine ABD Başkanına serinin özel bir kopyasının gönderileceği duyuruldu.



Dizinin yazarlarından David Benioff olayı esprili bir şekilde şu ifadelerle anlattı: "ABD Başkomutanı (ABD Başkanlarının bir diğer ünvanı) size 'bölümü önceden izlemek istiyorum' derse ne yapabilirsiniz?"

Daha önce dizinin kopyalarını yayın tarihinden önce eleştirmenlere ve gazetecilere gönderen yapımcı şirket HBO özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan korsan olaylarının ardından bu uygulamaya son vermişti.

Bu nedenle Obama, seriyi ekip haricinde izleyen ilk kişi olacak. Son zamanlarda sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanan Obama'nın diziyi izledikten sonra spoiler verip vermeyeceği ise şimdiden merak konusu.

Dizinin 6'ncı sezonu 24 Nisan'da ABD'de gösterime girecek.








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