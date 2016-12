ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödüllerinin verildiği geceye, Game of Thrones dizisi damga vurdu. 3 ödül daha kazanan dizi, toplam ödül sayısını 38'e çıkararak Frasier'in rekorunu kırdı.



Game of Thrones toplamda 38 Emmy ödülünün sahibi oldu.







ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri olan Emmy'ler görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Game of Thrones damga vurdu.







Game of Thrones en iyi drama dizisi dahil üç kategoride ödül kazanarak toplam ödül sayısını 38'e çıkardı ve 1993 yapımı komedi dizisi Frasier'in rekorunu kırdı.







Ödül kazananlar arasında İngiliz dizileri de vardı.







Maggie Smith, Downtown Abbey rolü için 'Drama dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu' ödülünü kazandı.







Üçüncü ödülünü kazanmasına rağmen ilk defa Emmy Ödülleri'ne katılan oyuncu için sunucu Jimmy Kimmel ödülü verirken "Bunu ona postalamayacağız. Maggie, ödülünü istiyorsan kayıp eşyalar bölümünden alabilirsin" dedi.