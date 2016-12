GAME OF THRONES İÇİN ŞOK AÇIKLAMA







Game Of Thrones için geçtiğimiz günlerde hayranlarını şok edecek bir açıklama yapıldı. Her yıl olduğu gibi Nisan 2017'de başlması beklenen dizi için yapımcıları üzücü bir haber verdi. Game Of Thrones'un yönetmenlerinden David Benioff ve Dan Weiss dizinin Nisan 2017'de değil daha geç bir tarihte başlayacağını duyurdu.



GAME OF THRONES 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?







Her sezonda final sahneleri ile olay yaratan Game Of Thrones bu sezona da damga vuracak şekilde bitti. İzleyiciyi yine merakta bırakacak şekilde bittiği için dizinin fanatikleri Game Of Thrones 7. sezon ne zaman başlıyor şimdiden merak ediyor. Önceki sezonları genellikle Nisan Ayı'na denk geldiği için Game Of Thrones yeni sezon için de başlangıç olarak Nisan Ayı tahmin ediliyor. Birçok farklı ülkede çekildiği ve çekimleri uzun sürdüğü için her sezonu 10 bölüm sürüyor. Mike Lombardo sözlerine şu şekilde devam etti "Benioff ve Weiss'ın gerçekleştirmek istediği her türlü düşünceye açığım, zira Game of Thrones dünyasında bir hikayeyi anlatmanın pek çok yolu var. Şu an sadece dizinin geleceğine odaklanıyoruz. Elimizde George R. R. Martin'in yarattığı devasa bir dünya var. Ama şimdilik bütün odağımız dizinin önümüzdeki sezonlarına yönelik, henüz spin-off konusu resmi olarak ortaya atılmadı." dedi. Game Of Thrones yeni sezon gelişmeleri arasında dizinin 7 bölümden oluşacağı da idda ediliyor.







GAME OF THRONES KONUSU







Game Of Thrones dizisinin konusuna şöyle bir değinecek olursak dizi de 9 adet hanenin Demir Taht'a sahip olmak için verdiği savaşlar da üstün gelme mücadelesi anlatılıyor. Diziye yön veren en önemli hanelerden beş tanesini anlatacak olursak ilki Stark Hanesi; Starklar başından dert tasa eksik olmayan ve sürekli zor duruma düşen krallığın kuzeyinde Winterfell yer alan hanedir. "Winter is coming" cümlesi de en çok onlar tarafından kullanılır, sancaklarında bozkurt vardır. Lannisterlar ise en köklü ve zengin hanelerden birisidir. Onları en çok Lannisterlar daima borcunu öder sözüyle anımsayabilirsiniz zira en çok bu cümleyi kullanırlar ve sancaklarının üzerinde aslan simgesi vardır. Baratheon Hanesi ise Kral Şehri olan Westeros'u yönetir ve güney de yer alır bayrakları üzerinde geyik simgesi vardır. Targaryen Hanesi ise ejderhaları ile ünlüdür. Bütün kralları ölmüştür, Daenerys Targeryan ile deniz ötesindeki topraklarına dönmek ve demir tahta sahip olmak istemektedirler. Ejderhalar sadece bu krallıkta vardır ve onların simgesidir. Grejoylar ise adalarda yaşarlar. Simgeleri deniz anasıdır çünkü onlara göre demir adalılar bir ana kıtada doğmuşlara bedel gibidir. Hiçbir hane de acıma yok, sevgi azdır. Amerika Birleşik Devletleri olan HBO'da yayınlanan dizinin çekimleri bir çok farklı ülkede yapılmaktadır. Bunlardan bazıları Fas, Hırvatistan, Belfast, Kuzey İrlanda ve Malta'da yapılmaktadır. Hikaye ilk olarak Stark Hanesinde başlıyor, Stark Hanedanlığı Ned Stark yönetiminde entrikalardan ve savaşlardan uzak insanların diğer hanelere göre nispeten birbirini daha çok sevdiği hanelerden biridir. Ned Stark, Demir Taht'ın sahibi Kral Robert tarafından çağrılınca kendini bir anda değişik ve savaşların başlayacağı bir oyunda buluyor. Kral Robert'in av sırasında domuz tarafından ısırılarak enfeksiyon kapması sonucu ölmesiyle oğlu Joffrey'in tahta çıkmasından sonra asıl olaylar başlıyor.