GAME OF THRONES, MAÇA GELDİ
Rusya'da oynanan Zenit-Rostov maçına 5 taraftar, ünlü dizi Game of Thrones'in kıyafetleriyle gelince tüm dikkatleri üstlerine çekti.
Rusya Ligi'nde Zenit ile Rostov maçında Game of Thrones karakterlerinin kıyafetleriyle maça gelen 5 taraftar dikkat çekti.
Taraftarlar şans getirmesi için bu yönteme başvurdu ancak beklenen olmadı ve Zenit ile Rostov 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: haberinburada
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