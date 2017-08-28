Rusya Ligi'nde Zenit ile Rostov maçında Game of Thrones karakterlerinin kıyafetleriyle maça gelen 5 taraftar dikkat çekti.

Taraftarlar şans getirmesi için bu yönteme başvurdu ancak beklenen olmadı ve Zenit ile Rostov 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: haberinburada