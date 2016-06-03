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game of drones: ölümüne drone savaşları!

GAME OF DRONES: ÖLÜMÜNE DRONE SAVAŞLARI!

Teknolojinin gelişmesi, bazı şeylerin çığırından çıkmasına da neden oluyor; şimdi de Game of Drones organizasyonu altında “Drone Savaşları” sporu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:28
Puan Ver : Game Of Drones: Ölümüne Drone Savaşları!(5.4/10)9


Teknolojinin gelişmesi, bazı şeylerin çığırından çıkmasına da neden oluyor; şimdi de Game of Drones organizasyonu altında “Drone Savaşları” sporu ortaya çıktı.



Hugh Jackman'ın baş rolünü üstlendiği Real Steel filmini pek çok okuyucumuz hatırlayacaktır. Filmde, boksörlerin yerini dev metal robotlar alıyor ve kullanıcılar, bu robotları, ringde ölümüne (daha doğrusu parçalamaya) dövüştürüyordu. Zaten pek çok animasyonun da konusu olan, uzaktan yaratık dövüştürme (Disney'in Big Hero 6'sı, Pokemon, Yu-Gi-Oh ve nicesi) konsepti, şimdi de Drone'lar için gerçek oldu.



Zeki bir girişimci, Drone'ları kapıştırmak için Game of Drones sitesini aktif hale getirdi. Internetten canlı yayınlanan Drone dövüşlerinde prensipler; sağa kaç, sola kaç, darbeden sakın ve yukarıdan pike yaparak rakip Drone'u zeminle buluştur. Her Drone sahibi oyuna 3 puanla başlar, sıfır olan kaybeder. Kaybedilen puanların ardından 90 saniye tamir süresi mevcut. 90 saniyeyi geçiren ise hükmen mağlup oluyor.



Aslında söz konusu konsept değil. 2013 yılında Aerial Sports League (ASL – Hava Sporları Birliği) ismiyle bir federasyon kurulmuş ve bazı Drone dövüşleri(nasıl tanımlayacağımızı bilemedik) organize edilmişti. Ne var ki Game of Drones, çok daha kapsamlı bir altyapıya sahip.



Binlerce dolar para harcanan bir Drone'u dövüşe sokmak ne kadar akıl karı bilemedik. Yine de Drone'larda kullanılan plastik pervaneler, pek çok büyük çaplı zararı önlüyor. Hatta iddialara göre, yeni nesil Drone'lar, pompalı tüfek saçmalarına bile dayanıklı.



Game of Drones'un uyanık sahipleri, zarar görmesi zor olan 400 dolarlık Drone'lar satarak karlarını maksimize ediyor.



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Etiketler: Game  Of  Drones  Ölümüne  Drone  Savaşları    haber

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