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Galler Milli Takımının Başına Ryan Giggs Getirildi
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Galler Milli Takımının Başına Ryan Giggs Getirildi

GALLER MİLLİ TAKIMININ BAŞINA RYAN GİGGS GETİRİLDİ

Galler Milli Takım menajerliğine Ryan Giggs getirildi. Manchester United'ın eski yıldızı, 4 yıl ülke milli takımını çalıştıracak.

Tarih : 16 Ocak 2018, 06:40
Puan Ver : Galler Milli Takımının Başına Ryan Giggs Getirildi(10/10)6

Galler Milli Takım menajerliğini Ryan Giggs sürdürecek. Kasım ayında Sunderland'i çalıştırmak için görevden ayrılan Chris Coleman'ın yerine geçici olarak görev yapan Giggs, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI

Galler Futbol Federasyonu da yeni görevlendirmeyi sosyal medya hesabına yüklediği video ile duyurdu.

Coleman'ın yardımcısı Osian Roberts, Galler'in iski golcüsü Craig Bellamy ve Mark Bowen'ı geride bırakarak göreve getirilen Giggs, 1991 ile 2007 yılları arasında Galler Milli Takım formasını 64 kez giydi. O dönemde Giggs, hazırlık maçlarında oynamadığı için eleştirilmişti.

MOURINHO GELİNCE MANU'DEN AYRILDI

2013-14 sezonunda David Moyes'in kovulmasının ardından son 4 lig maçında Manchester United'ı çalıştıran Giggs, sonraki 2 yıl Louis van Gaal'in yardımcılığını yaptı. Jose Mourinho'nun gelişinin ardından da Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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