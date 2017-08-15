GALİP ÖZTÜRK'ÜN KIZI METRO TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTİFA ETTİ
Galip Öztürk'ün kızı olan ve Metro Turizm Genel Müdürlük görevinde bulunan Çiğdem Öztürk Göbülük, görevinden istifa etti.
Metro Holding'den dün akşam Borsa İstanbul'a istifa açıklaması yapıldı. Galip Öztürk'ün kızı olan ve Genel Müdürlük görevinde bulunan Çiğdem Öztürk Göbülük'ün görevinden istifa ettiği duyuruldu.
GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞUNA YAĞMUR ÖZTÜRK OTURDU
Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"
Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk (23) getirildi.
Kaynak: haberinburada
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