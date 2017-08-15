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Galip Öztürk'ün Kızı Metro Turizm Genel Müdürlüğü'nden İstifa Etti

GALİP ÖZTÜRK'ÜN KIZI METRO TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTİFA ETTİ

Galip Öztürk'ün kızı olan ve Metro Turizm Genel Müdürlük görevinde bulunan Çiğdem Öztürk Göbülük, görevinden istifa etti.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Galip Öztürk'ün Kızı Metro Turizm Genel Müdürlüğü'nden İstifa Etti(9/10)5

Metro Holding'den dün akşam Borsa İstanbul'a istifa açıklaması yapıldı. Galip Öztürk'ün kızı olan ve Genel Müdürlük görevinde bulunan Çiğdem Öztürk Göbülük'ün görevinden istifa ettiği duyuruldu.

GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞUNA YAĞMUR ÖZTÜRK OTURDU

Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk (23) getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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