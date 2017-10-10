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Galip Öztürk, Icbc Bankasından Hisse Satın Aldı
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Galip Öztürk, ICBC Bankasından Hisse Satın Aldı

GALİP ÖZTÜRK, ICBC BANKASINDAN HİSSE SATIN ALDI

İş adamı Galip Öztürk, 100 milyon lira bedelle ICBC Bankası Türkiye hisselerine yatırım yaptı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Galip Öztürk, Icbc Bankasından Hisse Satın Aldı(5/10)1

Turizm ve ulaştırma başta olmak üzere Türkiye ve bölgede önemli yatırımları bulunan Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankası ICBC Türkiye hisselerine 100 milyon liraya yakın yatırım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BATI'DA DEĞİL DOĞU'DADIR"

ABD merkezli Bloomberk News'e konuşan Galip Öztürk, "Türkiye'nin geleceği Batı'da değil Doğu'da" dedi.

Galip Öztürk, Türkiye'de büyümeye devam eden ICBC Türkiye hisseleride alım satım yaptığın belirterek, yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı. Yaklaşık yüzde 5'i halka açık olan ICBC Türkiye daha önce Tekstil Bank ismiyle hizmet veriyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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