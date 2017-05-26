

Samsung düşük maliyetli yeni telefonu Galaxy Wide 2'yi resmen tanıttı. Güney Kore'de satışa çıkan telefon Galaxy J7 (2017)'nin farklı bir versiyonu olabilir.



Samsung bugün yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy Wide 2'yi resmen tanıttı. Geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Wide'ın halefi şirketin düşük maliyetli telefonları arasında yerini aldı. 5.5 inç HD LCD ekrana sahip Galaxy Wide 2, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerasına sahip.



1.6 GHz 64-bit sekiz çekirdekli işlemci ile çalışan telefonda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı microSD hafıza kartı ile 256 GB'a kadar çıkartılabiliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh. İlk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak telefonun fiyatı 266 dolar olarak açıklandı.



Bu arada telefon SM-J727S kod adıyla satışa sunuldu. Bu kod isim daha önce Galaxy J7 (2017) için kullanılmıştı. Ancak telefonun tasarımı Galaxy J7'nin daha önce sızdırılan görüntüleriyle uyuşmuyor. Bu yüzden Wide 2'nin Galaxy J7'nin farklı bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor.



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