

Yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i Mart'ın sonundaki özel etkinliğine saklayan Samsung, MWC'de ise Galaxy Tab S3 ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak.



Şu aralar tüm enerjisini yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8için harcayan Samsung, tablet severleri de unutmuş değil. Güney Koreli teknoloji devi yeni tableti Galaxy Tab S3modelini bu ayın sonunda Barselona'da gerçekleşecek olan MWC'de tanıtmayı planlıyor.



Önceden sızdırılan ve henüz doğrulanmamış olan bilgilere göre Galaxy Tab S3gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 820yonga setinden alacak. 4GB RAM'in bulunduğu cihazın dahili depolama kapasitesi ise 128 GB. 12 MP'lik ana kameraya 5 MP'lik ön kameranın eşlik ettiği tabletin ekran boyutu ise 9.7 inç.



Pek çok özelliği ile Tab S2ile benzerlik göstere Galaxy Tab S3ile ilgili ortaya çıkan son sızıntılara göre Samsung'un yeni nesil tableti S Pen desteği ile gelecek. Galaxy Tab S3'te S Peniçin ayrı bir yuva bulunmayacak. Yine de S Pen‘in tabletle birlikte satılacağı yani ayrı bir maliyet yüküne neden olmayacağını da belirtelim.



Aynı selefi modelleri gibi hücresel veri desteğine sahip olan ve olmayan iki farklı varyasyonda satışa sunulması beklenen Galaxy Tab S3'ün fiyatı hakkında da bazı söylentiler mevcut.



İddialara göre hücresel veri desteğine sahip olan Galaxy Tab S3 fiyatı500 dolar olarak belirlenmiş durumda.



Kutudan ilk çıktığında Android 7.0 Nougatile çalışacak olan tabletin, 26 Şubat'ta gerçekleşecek olan MWC'nin hemen akabinde satışa sunulması bekleniyor.



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