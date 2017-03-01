Samsung'un amiral gemisi sınıfına hitap eden ilk tableti Galaxy Tab S3 fiyatı ile el yakacak. İşte Galaxy Tab S3 fiyatı ve diğer detaylar.



Samsung'un amiral gemisi sınıfına hitap eden ilk tableti Galaxy Tab S3 fiyatı ile el yakacak. İşte Galaxy Tab S3 fiyatı ve diğer detaylar.



Amiral gemisi modeli Galaxy S8'i, önümüzdeki ay düzenleyeceği özel bir etkinliğe saklayan Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy Tab S3ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak.



Samsung'un amiral gemisi sınıfına hitap eden ilk tableti olan Galaxy Tab S3, teknik özellikleri bakımından öne çıkan bir yapıya sahip.



GücünüSnapdragon 820yonga setinden alan tablet, 4GB RAM ile desteklenmiş durumda. 128GB MicroSD destekli dahili hafızaya sahip olan Galaxy Tab S3, kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougatile çalışacak.



2048×1536 piksellik 9.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan tabletin fiyatı da aynı kendi gibi amiral sınıfına hitap ediyor.



Bugün İngiltere'de resmi Samsungürünleri satan bir sitede listelenmeye başlayan tablet fiyatıyla, bekleyenlerini üzdü. Sitede Galaxy Tab S3 fiyatıtam olarak 600 paund olarak listelendi. Bunun diğer bir anlamı, Galaxy Tab S3 fiyatıdolar bazında daha da yüksek olacaktır. Güncel kurlar göz önünde bulundurularak tabletin fiyatının 750 dolar ya da 700 Euro olacağını söylemek mümkün.



Bu fiyatı TL'ye çevirecek olduğumuzda karşımıza 3000 TL'lik bir etiketin çıktığını söyleyebiliriz. Vergilerle bu fiyatın daha da yukarı gidecek olması, Galaxy Tab S3'ü makul bir tablet olmaktan çıkarıyor. Yine de bu listelemede bir yanlışlık olduğunu farz edip Samsung'un açıklamalarını beklemek en iyisi.



Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 Android Telefonlar Tanıtıldı