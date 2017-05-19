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galaxy s8'in satış rakamları ne durumda?

GALAXY S8'İN SATIŞ RAKAMLARI NE DURUMDA?

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ın satış rakamlarını açıkladı. Çıktığı günden beri hız kesmeyen telefon önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:29
Puan Ver : Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?(6/10)6


Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ın satış rakamlarını açıkladı. Çıktığı günden beri hız kesmeyen telefon önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve S8+'ı mart ayında resmen tanıttı ve nisan ayında da önsiparişe sundu. Şık tasarımı ve yüksek performansı ile övgü toplayan telefon kullanıcıları da etkilemeyi başardı. Önsipariş aşamasında büyük ilgi gören Galaxy S8, aradan geçen bir ayın ardından hala müthiş bir satış grafiği çizmeye devam ediyor.



Samsung bugün yayınladığı açıklamayla Galaxy S8 ve S8+ satışlarının yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktığını duyurdu. Şirketin yeni amiral gemisinin dünya genelindeki satışları 5 milyonu aştı. Üstelik telefon yeni pazarlarda çıkması ile birlikte satışların daha da hızlanması bekleniyor. Samsung'un yeni amiral gemisi bu ay sonuna kadar aralarında Çin'in de bulunduğu 120 ülkede daha satışa çıkacak.



Bu arada Samsung bu yılın sonuna kadar 60 milyondan fazla Galaxy S8 ve S8+ satmayı amaçlıyor. Eğer şirket bu amacına ulaşırsa yeni amiral gemisi Galaxy S7 ve S7 Edge'i geride bırakmış olacak. Geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy S7 ilk yılında 55 milyon satmıştı.



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