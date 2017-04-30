

Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ı bu ayın başında satışa çıkardı. Her iki telefon da büyük ilgi gördü ve önsipariş aşamasında Galaxy S7'yi geride bıraktı. Özellikle Galaxy S8+'a ilgi büyüktü. Telefonun bu kadar beğenilmesinde elbette Infinity ekranın da payı büyüktü. Ancak ekran bu kadar iyi olunca, fiyatı da normalden daha yüksek oldu.



Eğer Galaxy S8+'ın ekranını kırarsanız, yerini yenisini taktırmak için yüklü bir miktar ödemeniz gerekiyor. Telefonun ekranını yetkili serviste değiştirtmenin bedeli 250 Euro. Yani telefonun ekranı Galaxy S7 Edge'nin ekranından yüzde 20 daha pahalı. Telefonun ekranındaki Gorilla Glass 5 cam oldukça sağlam olsa da söz konusu Galaxy S8 ve S8+ olduğunda ekran konusunda çok daha dikkatli olmanız gerek. Çünkü olurda telefonun ekranını kırarsanız 250 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekiyor.