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galaxy s8 yüz tanıma sistemi fotoğraf ile geçilebiliyor!

GALAXY S8 YÜZ TANIMA SİSTEMİ FOTOĞRAF İLE GEÇİLEBİLİYOR!

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8 güvenlik açıklarına sahip mi? Paylaşılan bir videoda Galaxy S8 yüz tanıma sistemi ‘nin fotoğraf ile geçildiği görülüyor.

Tarih : 02 Nisan 2017, 13:37
Puan Ver : Galaxy S8 Yüz Tanıma Sistemi Fotoğraf İle Geçilebiliyor!(6/10)8


Akıllı telefonlar, artık daha güvenli olmak adına farklı kilit yöntemleri kullanıyor. Tamamen kişisel güvenliği öne çıkaran parmak izi sensörü ve yüz tanıma sistemleri bu örneklerin en önde gelenleri. Ancak bu sistemler aşılamaz mı? İşte bir video buna cevap veriyor. Galaxy S8 yüz tanıma sistemi, bir kullanıcının doğru açından çektiği fotoğrafı sensöre göstermesi ile yanıldı.



Kullanıcı daha önce Galaxy S8‘e tanıttığı yüzünün fotoğrafını doğru açıdan başka bir telefon ile çekti. Sonra fotoğrafın olduğu telefonu Galaxy S8‘e doğru tutarak S8‘in kilidini açmayı başardı.



Bu bir güvenlik açığı olarak görülse de olası bir hırsızlık durumunda telefonu çalan kişinin, telefon sahibinin doğru açıyla çekilmiş fotoğrafına sahip gerekiyor ki, bu da zor bir ihtimal gibi görünüyor.



Yine deGalaxy S8 yüz tanıma sistemi kullanmak istemeyenler için telefonda, iris tarayıcı ve parmak izi okuyucu gibi başka güvenlik seçenekleri olduğunu da hatırlatalım.








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