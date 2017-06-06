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galaxy s8+ yeni renk seçeneğiyle görüldü

GALAXY S8+ YENİ RENK SEÇENEĞİYLE GÖRÜLDÜ

Samsung amiral gemisi telefonlarına yeni renk seçenekleri eklemeye devam ediyor. Bu kez de Galaxy S8+'ı yeni bir renkte gösteren görüntüler sızdırıldı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Galaxy S8+ Yeni Renk Seçeneğiyle Görüldü(6/10)7


Samsung amiral gemisi telefonlarına yeni renk seçenekleri eklemeye devam ediyor. Bu kez de Galaxy S8+'ı yeni bir renkte gösteren görüntüler sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını mart ayında satışa çıkardı. Hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8+ daha çıkışta birçok renk seçeneğiyle raflardaki yerini aldı. Ancak Samsung bununla da yetinmiyor. Güney Koreli teknoloji devi çok yakında amiral gemisi telefonları için yeni renk seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor.



Dün sızdırılan yeni bir görüntü, Galaxy S8+ için eklenecek yeni bir renk seçeneğini ortaya çıkardı. Sızdırılan bu görüntüde telefonun “gül altın” renk seçeneği ilk kez görülüyor. Bu gül altın versiyonu teknik özellikler bakımından mart ayında çıkan modelle birebir aynı olacak. Bu yeni renk seçeneğinin ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Ancak Samsung'un telefonun bu yeni versiyonunu çok yakında satışa çıkarması bekleniyor.



 



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