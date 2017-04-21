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galaxy s8 ve s8+'ın ekranı sorunlu mu?

GALAXY S8 VE S8+'IN EKRANI SORUNLU MU?

Kore'den gelen son haberlere göre Galaxy S8 ve S8+ alan bazı kullanıcılar telefonun ekranıyla sorun yaşıyor. Bu durum akıllara Note 7'nin yaşadığı sıkıntıları getiriyor.

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:55
Puan Ver : Galaxy S8 Ve S8+'ın Ekranı Sorunlu Mu?(6/10)3


Kore'den gelen son haberlere göre Galaxy S8 ve S8+ alan bazı kullanıcılar telefonun ekranıyla sorun yaşıyor. Bu durum akıllara Note 7'nin yaşadığı sıkıntıları getiriyor.



Samsung'un Galaxy Note 7 ile yaşadığı sıkıntıları duymayan kalmamıştır heralde. Bataryası patladığı için piyasadan çekilen Note 7, geçtiğimiz yıl Samsung'un belini büktü adeta. O yüzden şirketin bir sonraki amiral gemisi daha da önem kazandı. Samsung da bunun farkındaydı ve Galaxy S8'i beklenden bir ay sonra piyasaya sürdü. Arada geçen bir aylık ekstra sürede ise telefonun kalite kontrolünü harcandı. Güney Koreli teknoloji devi böylece Note 7'de yaşanan skandalın bir daha tekrarlanmasının önüne geçmeyi planlıyordu.



Galaxy S8 ve Galaxy S8+ geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı ve büyük ilgi gördü. Önsipariş aşamasında neredeyse yok satan telefon Samsung'un yüzünü güldürdü. Ancak Kore'den gelen son haberler Samsung'u korkutacak cinsten. Güney Kore'de Galaxy S8 ve S8+ kullanmaya başlayan bazı kişiler, ekranın sorun çıkardığını söylüyor. İddialara göre telefonun ekranı zamanla kırmızılaşıyor.



Samsung ise bu sorunun telefonun ayarlarından çözülebileceği söylüyor. Ekran rengi seçeneklerinden bu sorunu çözemeyenlerin ise telefonlarını servise götürerek ekran rengini ayarlatabilecekleri söyleniyor. Şimdi merak edilen bu sorunun Note 7'deki gibi ciddi bir soruna dönüşüp dönüşmeyeceği.



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