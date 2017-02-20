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galaxy s8 tasarımı iyice netleşti

GALAXY S8 TASARIMI İYİCE NETLEŞTİ

Samsung'un Mart ayının sonunda tanıtması beklenilen Galaxy S8 yeniden görüntülendi. İşte Galaxy S8 tasarımı ile ilgili son detaylar.

Tarih : 20 Şubat 2017, 11:16
Puan Ver : Galaxy S8 Tasarımı İyice Netleşti(6/10)6


Samsung'un Mart ayının sonunda tanıtması beklenilen Galaxy S8 yeniden görüntülendi. İşte Galaxy S8 tasarımı ile ilgili son detaylar.



Teknoloji dünyası şu aralar birkaç başlık arasında gidip geliyor diyebiliriz. Bunlardan birisi önümüzdeki günlerde Barselona'da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi. Diğeri daha çıkışına uzun bir süre olan iPhone 8. Sonuncusu ise Nisan ayında satışa sunulması beklenilen Galaxy S8. Peki baştan aşağı yenilenmiş bir kasa ile karşımıza çıkacak olan Galaxy S8 tasarımınasıl olacak?



Galaxy S8 tasarımıhakkında bu zamana kadar birçok sızıntı ve habere tanıklık ettik. Fakat şüphesizGalaxy S8'in yeni tasarım çizgisini bizlere en net şekilde aktaranlar, bu telefon için aksesuar üreten firmalar oldu.



Bilindiği üzere birçok akıllı telefonüreticisi, bir telefonu satışa sunmadan önce prototipini dünyanın önde gelen aksasuar üreticilerine gönderiyor. Böylece telefona ait aksesuarlar da cihazla eş zamanlı olarak raflardaki yerini alıyor.



Galaxy S8 tasarımıile ilgili son sızıntı ise Avustralyalı aksesuar tedarikçisiUAG'dan geldi. UAG'ınGalaxy S8için hazırladığı yeni kılıflar, internete sızdırıldı. Bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Görsellerde de görüldüğü üzere Galaxy S8 tasarımı, şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilerdeki tarife birebir uyuyor. Tasarımda en çok dikkat çeken şey ise yan tarafta ses tuşlarının altında bulunan tuş. Bu tuşun Samsung'un yeni sesli asistanı Bixbyiçin kullanılacağı iddia ediliyor.



Bir diğer dikkat çekici detay ise parmak isi okuyucusunun hemen kameranın yanına dikdörtgen biçiminde yerleştirilmiş olması. Genelde üreticiler parmak izi okuyucu için kare ya da yuvarlak tasarımlar tercih ediyordu. Samsung bu noktada da rakiplerinden farklı bir yok izlemiş.



Az önce de belirttiğimiz gibi, Galaxy S8'in Mart ayının sonlarında tanıtılması, Nisan ayının ortalarında da satışa sunulması bekleniyor.



Microsoft ve Media Markt işbirliği ile kodlama eğitimleri








Etiketler: Galaxy  S8  Tasarımı  İyice  Netleşti    haber

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