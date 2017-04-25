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galaxy s8 plus ilk güncellemesini aldı

GALAXY S8 PLUS İLK GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 Plus ilk güncellemesini aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Galaxy S8 Plus İlk Güncellemesini Aldı(6/10)7


Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 Plus ilk güncellemesini aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Dünyadaki birçok ülke ile eş zamanlı olarakTürkiye'de de satışa sunulan Galaxy S8 Plus, yüksek fiyatıyla tepki çekmesine karşın, analistlerin beklentisinin üzerinde bir başarıya imza attı. Yeni amiral gemisi modellerinin satış grafiğinden son derece memnun olan Samsung, yazılım tarafını güçlü tutmak için kolları şimdiden sıvadı.



Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S8 Plus için ilk güncellemeyi yayınladı. Telefondaki bir dizi güvenlik sorunun gideren bu ufak güncelleme ilk olarak Belçika ve Almanya'da dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde tüm dünyadakiS8 Plus'lar için yayınlanacak olan güncelleme ile birlikte telefonun NRD90M.G955FXXU1AQDDkurulumuna geçmesi bekleniyor.



Kısacası şu aralar yeni bir S8 Plus alırsanız, telefonu ilk açtığınızda bir güncelleme ile karşılaşmanız pek de sürpriz olmayacaktır.



Bu arada dip not olarakGalaxy S8ve S8 Plus'ın Türkiye fiyatlarını da bir kez daha hatırlatalım. Ülkemizde S8'in başlangıç fiyatı 4399 TL, S8 Plus'ın başlangıç fiyatı ise 4999 TL olarak belirlenmiş durumda.



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