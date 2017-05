Samsung önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales için özel bir Galaxy S8 versiyonu hazırladı.



Samsung, hali hazırda son derece iyi bir satış grafiğine sahip olan yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'in bu başarısını daha da perçinlemek istiyor. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Pirates of the Caribbean. Dead Men Tell No Tales için kolları sıvayan Güney Koreli teknoloji devi, bu filme özel bir Galaxy S8kasası tasarladı.



Tamamen özel bir kutu ve filmle ilgili bazı ekstralarla gelecek olan bu yeni Galaxy S8versiyonu şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Üstelik Samsung bu özel ürün için öyle uçuk bir fiyat da talep etmiyor. Güney Koreli üretici, Galaxy S8'in Pirates of the Caribbean. Dead Men Tell No Tales versiyonu için 44 dolarlık bir maliyet tablosu çıkarmış durumda. Yani özel bir Galaxy S8 versiyonuna sahip olmak istiyorsanız, fazladan 44 dolar ödemeniz yeterli olacak.



Bu arada Galaxy S8 Pirates of the Caribbean. Dead Men Tell No Tales versiyonu için yayınlanan görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.



Samsung, Pirates of the Caribbean. Dead Men Tell No Tales temalı Galaxy S8versiyonunun Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz bir bilgi vermiş değil. Fakat büyük bir ihtimalle bu güzel çalışma Çin'e özel olarak kalacaktır.



