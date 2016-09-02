

Samsung Galaxy Note 7 modelindne sonra artık Galaxy S8 merak konusu oldu. Beklenen amiral gemisinden ilk tahminler geldi. İşte detaylar.







Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Note 7, Samsung'un phablet kategorisindeki amiral gemisi konumunda. Ancak birde Galaxy S serisi bulunuyor. Özellikle bu yıl adından sıkça söz ettiren Samsung Galaxy S7'nin halefi konumunda Galaxy S8'e ilişkin ilk ipuçları gelmeye başladı.



Samsung Galaxy S8 nasıl olacak?



Tahminlerin bir kısmı Note 7 özelliklerine, bir kısmı ise Samsung'un rakiplerine dayanıyor. İddia edilen ilk detay telefonun çift kamera ile geleceği yönünde. LG G5 ve Huawei P9 modellerinde gördüğümüz çift kamera teknolojisinin Galaxy S8 modelinde de kullanılacağına ilişkin önemli tahminler var. 12 MP + 13 MP çözünürlüklere sahip iki farklı kamerayla beklenen telefon, fotoğraf ve video çekimleri noktasında iddialı oalcak.



Weibo'ya dayanan iddialardan bir diğeri ise telefonun iris tarama özelliğiyle gelecek olması. Note 7 modelinde kullanılan iris tarama özelliği, parmak izi teknolojisine alternatif olarak sunuluyor. Ancak Note 7 modelinde iris tarama teknolojisi için ayrı bir kamera bulunuyor. Samsung, özçekim kamerasının yani ön kameranın hem fotoğraf çekimlerinde hem de iris tarama teknolojisinde kullanılabilmesi için çalışıyor. Dolayısıyla Galaxy S8 modelinde iris tarama teknolojisi tek bir kamerada sunulabilir.



2017 yılının ilk çeyreğinde duyurulacak olan Samsung Galaxy S8 modeli özellikle iPhone 7 modellerinin duyurulmasından sonra çok daha sık şekilde gündeme gelecektir. Detaylar şimdilik bu kadar.



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