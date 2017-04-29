Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, satışa sunuldu ve bazı özellikleri keşfedilmeye başlandı. Galaxy S8 mesaj uygulaması ilginç bir özelliğe sahip.



Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, satışa sunuldu ve bazı özellikleri keşfedilmeye başlandı. Galaxy S8 mesaj uygulaması ilginç bir özelliğe sahip.



Samsung'unamiral gemileri GalaxyS8ve GalaxyS8Plus'ınsatışa sunulmasının üzerinde birkaç gün geçti. Samsung'un yeni akıllı telefonlarına eklediği yazılımsal özellikler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de GalaxyS8‘in yerleşik mesaj uygulamasında. BakalımGalaxy S8 mesaj uygulamasıne gibi bir özellik sunuyor?



Samsung, doğal olarak tanıtımlarında büyük özelliklerini öne çıkardı. Haberimize konu olan özellik ise Samsungiçin küçük hâlâ SMSkullananlar içinse büyük bir adım. Galaxy S8'in yerleşik mesaj uygulamasında, mesajlarda yer alan bağlantıların önizlemesigösteriliyor.



Bu özellik, ilk defa kullanıma sunulmuş bir özellik değil. Zira Skype, WhatsAppve iOS platformundaki iMessagegibi uygulamalarda bağlantıların küçük bir önizlemesigösteriliyordu. Böylece bağlantıyı alan kişi, nereye yönlendirileceği konusunda fikir sahibi oluyordu.



Bu uygulamalar internet bazlı olduğu için kullanıcıları da genelde internet konusunda bilgili kesimden oluşuyor. Ancak telefonlarını sadece SMS ve konuşma amaçlı kullanan kesim için mesajlarla gönderilen bağlantılar sürprizlerle dolu olabiliyor. Dolayısıyla bu özellik, küçük ancak yerinde bir geliştirme olmuş.



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