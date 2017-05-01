Galaxy S8'in çıkışına gölge düşüren kırmızı ekran sorununa ne sebep oldu? Samsung konu hakkında bir açıklama yayınlayarak sorunun sebebini açıkladı.



Galaxy S8'in çıkışına gölge düşüren kırmızı ekran sorununa ne sebep oldu? Samsung konu hakkında bir açıklama yayınlayarak sorunun sebebini açıkladı.



Bildiğiniz gibi Galaxy S8 ve S8+ geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Samsung'un yeni amiral gemileri yoğun ilgi gördü görmesine ama telefonun çıkışı sorunsuz olmadı. Telefonu satın alan bazı kişiler, telefonun ekranının sebepsiz yere kırmızılaşmasından şikayet etti. Kısa sürede yayılan bu şikayetler Samsung'u da harekete geçirdi. Galaxy Note 7 skandalından sonra bir sıkıntı daha yaşamak istemeyen şirket, bu sorunu çözmek için bir güncelleme hazırladı.



Bu arada Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununa neyin sebep olduğu da tartışma konusu oldu. Birçok kişi telefonda kullanılan çiplerin sorunlu olduğunu ve bu yüzden grafik işlemcisinin doğru çalışmadığını iddia etti. Ancak Samsung'a göre sorunun sebebi bu değil. Kırmızı ekran sorununun asıl suçlusu AMOLED ekranlar. Samsung tarafından yapılan açıklamada, Super AMOLED ekranların renkleri farklı şekilde yansıttığı, bu yüzden de kırmızı ekran sorununun ortaya çıktığı ifade edildi.



Bu sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğuna dikkat çeken şirket, sorunun yayınlanan güncellemeyle birlikte çözüleceğinden oldukça emin. Bakalım kırmızı ekran sorunu gerçekten bu kadar kolay halledilebilecek mi?



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