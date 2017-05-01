Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

galaxy s8 kırmızı ekran sorununun nedeni açıklandı

GALAXY S8 KIRMIZI EKRAN SORUNUNUN NEDENİ AÇIKLANDI

Galaxy S8'in çıkışına gölge düşüren kırmızı ekran sorununa ne sebep oldu? Samsung konu hakkında bir açıklama yayınlayarak sorunun sebebini açıkladı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:09
Puan Ver : Galaxy S8 Kırmızı Ekran Sorununun Nedeni Açıklandı(5/10)3


Galaxy S8'in çıkışına gölge düşüren kırmızı ekran sorununa ne sebep oldu? Samsung konu hakkında bir açıklama yayınlayarak sorunun sebebini açıkladı.



Bildiğiniz gibi Galaxy S8 ve S8+ geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Samsung'un yeni amiral gemileri yoğun ilgi gördü görmesine ama telefonun çıkışı sorunsuz olmadı. Telefonu satın alan bazı kişiler, telefonun ekranının sebepsiz yere kırmızılaşmasından şikayet etti. Kısa sürede yayılan bu şikayetler Samsung'u da harekete geçirdi. Galaxy Note 7 skandalından sonra bir sıkıntı daha yaşamak istemeyen şirket, bu sorunu çözmek için bir güncelleme hazırladı.



Bu arada Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununa neyin sebep olduğu da tartışma konusu oldu. Birçok kişi telefonda kullanılan çiplerin sorunlu olduğunu ve bu yüzden grafik işlemcisinin doğru çalışmadığını iddia etti. Ancak Samsung'a göre sorunun sebebi bu değil. Kırmızı ekran sorununun asıl suçlusu AMOLED ekranlar. Samsung tarafından yapılan açıklamada, Super AMOLED ekranların renkleri farklı şekilde yansıttığı, bu yüzden de kırmızı ekran sorununun ortaya çıktığı ifade edildi.



Bu sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğuna dikkat çeken şirket, sorunun yayınlanan güncellemeyle birlikte çözüleceğinden oldukça emin. Bakalım kırmızı ekran sorunu gerçekten bu kadar kolay halledilebilecek mi?



Microsoft: Windows 10 Creators Update'i Kendiniz Kurmayın








Etiketler: Galaxy  S8  Kırmızı  Ekran  Sorununun  Nedeni  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER