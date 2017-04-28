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galaxy s8 kırmızı ekran sorunu çözülüyor

GALAXY S8 KIRMIZI EKRAN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Galaxy S8 alanların karşılaştığı kırmızı ekran sorunu çözülüyor. Samsung sorunu çözecek güncellemeyi ne zaman yayınlayacağını açıkladı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:49
Puan Ver : Galaxy S8 Kırmızı Ekran Sorunu Çözülüyor(10/10)10


Galaxy S8 alanların karşılaştığı kırmızı ekran sorunu çözülüyor. Samsung sorunu çözecek güncellemeyi ne zaman yayınlayacağını açıkladı.



Bildiğiniz gibi Galaxy S8 ve S8+ geçtiğimiz hafta sahiplerine ulaşmaya başladı. Telefon için önsipariş veren kullanıcılar cihazlarına kavuştu kavuşmasına ama bazı kullanıcılar için işler pek de yolunda gitmedi. Telefon kullanıcılara ulaştıktan kısa bire süre sonra bazı kullanıcılar telefondaki kırmızı ekran sorunundan şikayet etmeye başladı.



Bu kullanıcılara göre Galaxy S8'in ekranı sebepsiz yere kırmızılaşıyordu. Samsung başta bu sorunun ekran ayarlarından düzeltilebileceğini söyledi. Ancak bu durum sorunu çözmek için yeterli olmadı. Samsung daha sonra karar değiştirdi ve bu sorunu çözmek için bir güncelleme yayınlayacaklarını duyurdu. Kırmızı ekran sorunuyla boğuşan kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.



Samsung bugün yayınladığı açıklamayla kırmızı ekran sorununu çözecek güncellemenin 25 Nisan'da, yani yarın yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca Samsung'a bir iyi haber de Consumer Reports'tan geldi. En iyi ürün dereceledirme kurumlarından biri olan Consumer Reports, telefondaki kırmızı ekran sorununun çok büyük bir sorun olmadığını açıkladı.



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Etiketler: Galaxy  S8  Kırmızı  Ekran  Sorunu  Çözülüyor    haber

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