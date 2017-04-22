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galaxy s8 kırmızı ekran şikayetleri artıyor

GALAXY S8 KIRMIZI EKRAN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Samsung Galaxy S8 kırmızı ekran şikayetleri almaya başladı. Kore'de birçok kullanıcının konuyu dile getirmesi üzerine Samsung bir açıklama yaptı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 16:02
Puan Ver : Galaxy S8 Kırmızı Ekran Şikayetleri Artıyor(7/10)9


Samsung Galaxy S8 kırmızı ekran şikayetleri almaya başladı. Kore'de birçok kullanıcının konuyu dile getirmesi üzerine Samsung bir açıklama yaptı.



Samsung geçtiğimiz yıl herhangi bir şirketin kolay kolay atlatamayacağı büyük bir kriz yaşadı. Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra yeni amiral gemisi Galaxy S8 için çok titiz çalışıldı. Ancak ürünler son kullanıcıya ulaşmadan neler olabileceğini kestirmek mümkün değil. Yeni piyasaya çıkan Galaxy S8 kırmızı ekran şikayetleri almaya başladı bile.



Kore'de çok sayıda S8 sahibi Instagram ve ülkede popüler olan Ruliweb ve PPomppu gibi sitelerde cihazın ekranının genel olarak kırmızı bir tonda olduğunu belirtti ve bunun ayarlarla düzelmediğini iddia etti.



Samsung konu hakkında hızlı bir açıklama yaparak, durumun donanımla ilgisi olmadığını ve ayarlarla oynanarak kırmızı tonun ortadan kaldırılabildiğini dile getirdi.



Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında gerçekten de beyaz olması gereken yerlerin hafif bir pembe tonunda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeninin S8'de kullanılan OLED teknolojisinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Beyazların hafif kırmızı gibi gözükmesine neden olan bu sorunun yazılımın renkleri düzgün kalibre edememesinden kaynaklanabileceği iddia ediliyor.



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Etiketler: Galaxy  S8  Kırmızı  Ekran  Şikayetleri  Artıyor    haber

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