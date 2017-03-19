Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 hakkında müthiş bir detay daha ortaya çıktı. Galaxy S8'in kamerası tüm akıllı cihazlar içerisinde en iyisi olacak! İşte detaylar.



29 Mart'ta düzenlenecek olan özel bir etkinlikte tüm dünyaya tanıtılacak olanGalaxy S8 hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tam telefon hakkında herşeyi öğrendik daha başka ne olabilir ki diye düşünürken, hiç ummadığımız yeni bir detayla karşılaşıyoruz. Aynı geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni kamera detayları gibi.



Bilindiği üzere Galaxy S8 ile ilgili olarak daha önce sızdırılan raporlarda, telefonun 12 MP'lik ana kamera ile geleceği belirtilmişti. Bu durum haliyle bazı kesimlerde tepkiye neden olmuştu. Zira diğer akıllı telefon üreticileri kamera alanında önemli adımlar atarken,Samsung'un Galaxy S7'deki kamerayı biraz süsleyip, S8'de kullanıcıya sunacak olması, firmanın fanlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.



Fakat işin aslının tam olarak böyle olmadığı ortaya çıktı. Zira geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre,Galaxy S8'in kamerası şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası olacakmış. Öyleki bu kameranın 1000 fps video kaydı yapabileceği de iddia ediliyor. Peki 12 MP'lik bir kamera bunu nasıl başarabilecek. Burada işin sırrı Samsung'un yeni teknolojisini barından DRAM'de yatıyor. Zira Sony, Xperia XZ Premium modelinde bunu IMX400 ismini verdiği sensörü sayesinde gerçekleştirmişti.



Buna ek olarak, Galaxy S8'in ön kısmında 8 MP'lik kamerasının yanı sıra, iris tarayıcısı için 3.7 MP'lik ikinci bir kameraya sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor. Tabi ki bu söylentilerin kesinlik kazanması için 29 Mart'ı beklemek zorundayız.