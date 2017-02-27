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Galaxy S8 İçin Yeni Bir Görsel Daha Sızdırıldı
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galaxy s8 için yeni bir görsel daha sızdırıldı

GALAXY S8 İÇİN YENİ BİR GÖRSEL DAHA SIZDIRILDI

Samsung'un önümüzdeki Nisan ayı içerisinde satışa sunmayı planladığı Galaxy S8 için yeni bir görsel daha sızdırıldı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 27 Şubat 2017, 14:14
Puan Ver : Galaxy S8 İçin Yeni Bir Görsel Daha Sızdırıldı(10/10)7


Samsung'un önümüzdeki Nisan ayı içerisinde satışa sunmayı planladığı Galaxy S8 için yeni bir görsel daha sızdırıldı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Samsung'un yeni amiral gemisi modeliGalaxy S8, önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulacak. Pazartesi başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak olan Galaxy S8için Mart ayında özel bir etkinlik düzenlenecek.



Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S8'in çıkışına daha neredeyse 2 aylık bir süre var. Buna rağmen telefon ile ilgili geniş bir sızıntı ağı oluşmuş durumda. Dün ortaya çıkan bilgilerin ardından, Galaxy S8'e dair bilmediğimiz pek de bir şey kalmadı desek sanırım yanılmış olmayız.



Telefonun özelliklerinden, tasarımına kadar pek çok konuda bilgi sahibiyiz. Yani Samsung'un Mart ayında gerçekleştireceği tanıtımda, bizi bekleyen herhangi bir sürpriz de kalmadı diyebiliriz.



Galaxy S8'in tanıtımı yaklaştıkça, telefona dair sızdırılan görsellerin sayısı da artmaya devam ediyor. Son sızdırılan görselde, Galaxy S8'i turuncu bir telefon kılıfının içerisinde görüyoruz. Bu görüntüye aşağıdan göz atabilirsiniz.



Dip not olarak belirtelim. Geçtiğimiz gün Güney Kore basınında yer alan bir bilgiye göre Galaxy S8, 21 Nisan'da raflardaki yerini alacak.



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