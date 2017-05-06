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galaxy s8 için ilginç geri iade politikası

GALAXY S8 İÇİN İLGİNÇ GERİ İADE POLİTİKASI

Samsung'un Galaxy S8 ya da S8 Plus'ı geri iade etmek isteyenlere sunduğu şartlar şaşırttı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 10:00
Puan Ver : Galaxy S8 İçin İlginç Geri İade Politikası(10/10)9


Samsung'un 21 Nisan'da satışa sunduğu Galaxy S8 ve S8 Plus son derece başarılı bir başlangıca imza attı. Güney Kore'de ülke tarihinin ön sipariş rekorunu kıran ikili, Amerika'da ise firma tarihinin en çok ön sipariş edilen isimleri olmuştu.



Tüm bu başarı çizgisine rağmen S8 ve S8 Plus kusursuz bir çıkış gerçekleştiremedi. Zira 29 Mart'ta gerçekleşen Galaxy S8 lansmanından kısa bir süre sonra bazı S8 modellerinde kırmızı ekran hatası olduğu iddia edilmiş ve bu durum bazı kullanıcılar tarafından da onaylanmıştı.



Samsung ilk etapta kırmızı ekran hatasının sadece Güney Kore'de satışa sunulan ilk parti mallarda olabileceğini iddia etse de kısa süre sonra bu hatanın tüm bölgelerdeki S8 ve S8 Plus'larda ortaya çıktığı görülmüştü. Bu konuda hızlı davranan Samsung, kırmızı ekran hatasını tamamen giderdiğini iddia eden bir güncelleme yayınlamıştı. Hatta bu güncelleme Güney Kore'den sonra ilk olarak Türkiye'de kullanıma sunulmuştu.



Samsung yine de telefonlarını geri iade etmek isteyenler için kapıyı açık bıraktı. Galaxy S8'i ön sipariş ile satın alan bir kullanıcı, telefonu geri iade ederek parasını geri almak istediğini Samsung'a iletti. Samsung bu durumu kabul ederken, kullanıcıya ön sipariş sürecinde hediye olarak verilen yeni Gear VR'ın kendisinde kalabileceği belirtildi.



Samsung'un belirlediği bu prosedürün global olarak  uygulanacağı açıklandı. Eğer bu haber doğruysa, aldığını S8 ya da S8 Plus'ı geri iade etmek istediğinizde yanında size verilen hediyeleri iade etmenize gerek yok demektir. Tabi ki dip not olarak telefonunuzun kırmız ekran hatasına sahip olması gerektiğini de belirtelim.



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Galaxy  S8  İçin  İlginç  Geri  İade  Politikası    haber

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