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galaxy s8 için beklenen satış rakamı 60 milyon!

GALAXY S8 İÇİN BEKLENEN SATIŞ RAKAMI 60 MİLYON!

Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S8 modelinin satış rakamlarına ilişkin bazı tahminler yayınlandı. İşte detaylar.

Tarih : 12 Ocak 2017, 10:04
Puan Ver : Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!(8/10)9


Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S8 modelinin satış rakamlarına ilişkin bazı tahminler yayınlandı. İşte detaylar.



Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Galaxy Note 7 skandalından sonra Samsung'un sıradaki adımı merakla bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devinin sıradaki amiral gemisi olarak beklenen Samsung Galaxy S8 modelinin Mart ayında üretim sürecine girmesi bekleniyor. Cihazın satışa çıkacağı tarih olarak beklentiler şimdilik Nisan 2017 şeklinde.



Peki Samsung tarafında nasıl bir satış rakamı bekleniyor? Aşağıdaki görselde Galaxy S modellerinin ortalama satış rakamları görülüyor. Rekor şimdilik Galaxy S4 modelinde. Rakam ise 70 milyon seviyesinde.



Galaxy S5, S6 ve S7 modelleri 45-50 milyon arasında bir satış rakamına ulaşmayı başarmış. Sıradaki Galaxy S8 modelinin ise 60 milyona ulaşması bekleniyor. Ancak bu rakamın tahmini olduğunu tekrar hatırlatalım.



Galaxy S8'in üretim sürecine henüz başlanmamış olsa da cihaz parçaları için Samsung'un partnerleri ile görüşmeleri başladı. Yapılan tahminin en büyük kaynağı, Samsung'un diğer üreticilerden alacağı parçaların siparişine dayanıyor.



Çift arka kamera teknolojisi, ekrana dahili parmak izi okuma sensörü, iris tarama özelliği gibi dikkat çekici özellikle beklenen Samsung Galaxy S8 hakkında daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.



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