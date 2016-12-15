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galaxy s8, bu özelliğe sahip ilk telefon olacak!

GALAXY S8, BU ÖZELLİĞE SAHİP İLK TELEFON OLACAK!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisiyle ilgili yeni iddialara göre, cihaz çok önemli bir ilke imza atabilir!

Tarih : 15 Aralık 2016, 15:38
Puan Ver : Galaxy S8, Bu Özelliğe Sahip İlk Telefon Olacak!(5/10)4


Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy S8'le ilgili çarpıcı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Cihazla ilgili en yeni iddialar ise Galaxy S8'in önemli ilklere de imza atacağına işaret ediyor. Buna göre cihaz Bluetooth 5.0'le gelen ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip olabilir. Cihazın ayrıca optik parmak izi tanıma özelliğine sahip olması açısından da yine bir ilki gerçekleştireceği söyleniyor.



Geçtiğimiz hafta Bluetooth Special Interest Group tarafından resmi olarak kabul edilen Bluetooth 5.0 daha yüksek hız, daha uzun bir menzil ve daha geniş bir mesajlaşma kapasitesi vadediyor. Bu en yeni sürümün ayrıca diğer kablosuz teknolojilerle de çok daha etkili bir işbirliği sunması bekleniyor.



Bluetooth SIG'den yapılan açıklamaya göre Bluetooth 5.0'le gelecek cihazları "iki ve altı ay arasında değişebilecek bir dönem içerisinde" piyasada görmeye başlayabileceğiz.



Samsung'un Bluetooth SIG'in üyelerinden biri olduğunu da göz önünde bulundurursak Galaxy S8'in bu en yeni Bluetooth standardıyla 2017'ye damgasını vurması bir hayli olası.



 



kaynak:chip








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