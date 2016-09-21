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galaxy s8 beklenenden erken çıkabilir!

GALAXY S8 BEKLENENDEN ERKEN ÇIKABİLİR!

Samsung Galaxy S8 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Beklentiler telefonun daha erken duyurulabileceği yönünde. İşte sebebi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 09:16
Puan Ver : Galaxy S8 Beklenenden Erken Çıkabilir!(0/10)


Samsung Galaxy S8 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Beklentiler telefonun daha erken duyurulabileceği yönünde. İşte sebebi.



 



2016 yılı için beklenen akıllı telefonların büyük bir bölümü duyuruldu. Sırada 2017'de beklenen amiral gemileri var. Şimdilik ufukta Galaxy S8 görünüyor. Üstelik beklenenden daha erken olabilir. Ayrıca beklenen telefonların model numaraları da basında kendine yer buldu.



Galaxy S8 daha erken duyurulabilir!



Son haftaların en çok konuşulan markalarından biri olan Samsung, Galaxy S8 modelinin beklenenden erken duyurabilir. Sebebi ise Galaxy Note 7 modelinin geri çağırılması. Firmanın Galaxy Note 7 sebebiyle yaşadığı mali yıkımı telafi etmek için Galaxy S8 modelini daha erken piyasaya sürebileceği konuşuluyor.



Normal şartlarda Samsung Galaxy S serisi yılın ilk çeyreğinin sonlarına doğru duyuruluyordu. Ancak bu sene tarihin ne kadar erkene alınacağı bilinmiyor. Samsung bir sürpriz yapıp 2017'nın ilk haftalarında yeni amiral gemilerini duyurabilir.



Cihazların model numaraları ve kod adları şimdiden ortaya çıktı. Galaxy S7 modeli SM-G930 olarak duyurulmuştu. Galaxy S8 modelinin ise SM-G950 olarak duyurulması bekleniyor. Galaxy S8 Edge modeli ise Sm-G955 olarak karşımıza çıkacak. Aradaki “940” sayısının atlanacağı düşünülüyor. Çünkü “4” rakamı Güney Kore ve Çin'de uğursuz kabul eiliyor.



Cihazları kod adları ise Galaxy S8 için “Dream” ve Galaxy S8 Edge için “Dream2” olarak basında şimdiden kendine yer buldu. Cihazlar hakkındaki detaylar şimdilik bunlarla sınırlı.



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Etiketler: Galaxy  S8  Beklenenden  Erken  Çıkabilir    haber

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