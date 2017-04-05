

29 Mart'ta resmi olarak tanıtılan Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8, Avrupa'da ön siparişe sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Samsunguzun süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8ve S8+'ı 29 Mart'ta düzenlediği bir etkinlikle tüm dünyaya tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelinin haricinde, tanıttığı aksesuarlarla da dikkat çekmeyi başardı.



Genel olarak tüm dünyada 21 Nisan itibariyle satışa sunulması beklenilen Galaxy S8'in tek tepki çeken yönü ise fiyatı oldu. Amerika'da 725 dolardan satışa sunulacak olan telefonun, Avrupa fiyatı ise 800 euro olarak belirlenmişti. Fakat Samsung bu fiyatın telefonun satıldığı ülkeye göre değişiklik gösterebileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Zira bu değişikliğin kendisine direkt olarak ülkemizdeki Galaxy S8ve S8+ fiyatıyla da şahitlik etmiş olduk.



Galaxy S8'in Türkiye fiyatı 4399 TL olarak açıklanırken, S8+ fiyatı ise 4999 TL olarak lanse edildi. Açıkçası kimse S8'in Türkiye fiyatının bu kadar uçuk bir seviyeye çıkacağını tahmin etmiyordu. Tabi ki bu başka bir konu.



Samsung'un önümüzdeki hafta ön siparişe sunacağı Galaxy S8, 3. parti perakendeciler tarafından şimdiden satışa sunuldu. Avrupa'da geniş bir alanda hizmet veren Amazon, Galaxy S8'i Almanya'da 799 eurodan, İtalya'da ise 829 eurodan satışa sundu.



Galaxy S8'in resmi ön sipariş tarihinin önümüzdeki hafta başlayacağını da tekrardan belirtelim. Eğer Galaxy S8 ya da S8+'ı ön sipariş ile satın alırsanız, bazı hediyelere de ücretsiz sahip olabileceğinizi hatırlatalım.



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