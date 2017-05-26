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Galaxy S8 Active'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
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galaxy s8 active'in yeni görüntüleri sızdırıldı

GALAXY S8 ACTİVE'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Önümüzdeki ay satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Böylece telefonun önpaneli net bir şekilde görüldü.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:05
Puan Ver : Galaxy S8 Active'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(7/10)9


Önümüzdeki ay satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Böylece telefonun önpaneli net bir şekilde görüldü.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ı bir süre önce satışa sundu. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de telefonun Active versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy S8'in daha dayanıklı versiyonu olan Galaxy S8 Active'in çıkışı yaklaştıkça telefon hakkında yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Son olarak da telefona ait yeni bir görüntü sızdırıldı.



Sızdırılan bu yeni görüntü Galaxy S8 Active'in önpanelini net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Telefonun önpanelinde en dikkat çekici detay ekranı oldu. Son derece düz bir ekrana sahip Active versiyonu, standart modeldeki Infinity Display'den çok daha farklı bir ekrana sahip.



Standart versiyonla hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip Active'in daha büyük bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Galaxy S8'deki 3000 mAh'lık bataryanın yerini 3500 mAh'lık daha büyük bir batarya alacak.



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