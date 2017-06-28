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galaxy s8 active performans testinde görüldü

GALAXY S8 ACTİVE PERFORMANS TESTİNDE GÖRÜLDÜ

Çok yakında satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri netlik kazanmış oldu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:52
Puan Ver : Galaxy S8 Active Performans Testinde Görüldü(5/10)7


Çok yakında satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active performans testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri netlik kazanmış oldu.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8'i mart ayında satışa çıkardı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de telefonun farklı bir versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Çok yakında satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active son günlerde sık sık karşmıza çıkmaya başladı. Daha önce Geekbench performans testinde görülen telefon, bugün de GFXBench performans testinde görüldü.



GFXBench'te yer alan bilgiler Galaxy S8'in daha dayanıklı versiyonu ile ilgili detayların doğrulanmasını sağladı. Snapdragon 835 kullanan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak bu depolama alanının sadece 53 GB'ı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Galaxy S8'in aksine Active modelinde kıvrımlı bir ekran bulunmuyor. Bunun yerine suya ve toza karşı daha dayanıklı olan düz bir ekran kullanılmış. Son olarak telefonun arka kamerası standart modelde olduğu gibi 12 megapiksel olacak.



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