

Cruiser kod adıyla hazırlanan Galaxy S8 Active, User Agent String'te görüldü. Samsung, Galaxy S8'in bu yeni versiyonunu çok yakında satışa çıkaracak.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8'i kısa bir süre önce piyasaya sürdü. Telefon Galaxy S8 ve S8+ olmak üzere iki farklı modelle satışa sunuldu. Ancak çok yakında bunlara bir model daha katılacak. Galaxy S8 Active adını taşıyacak bu yeni versiyon, dün User Agent String'de yayınlanan belgeler sayesinde ilk kez görüldü.



User Agent String'te SM-G892A kod numarasıyla görülen yeni Samsung telefonun Galaxy S8 Active'in AT&T versiyonu olduğuna inanılıyor. Amerika'nın en büyük telefon şirketleri arasında yer alan AT&T genelde Galaxy S Active modellerini haziran ayında satışa çıkarıyor. Bu yüzden S8 Active'in de önümüzdeki ay satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Dış etkenlere karşı çok daha dayanıklı olan Active modelinin Galaxy S8 ile aynı teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.



Pokemon Go hafta sonu etkinliğini kaçırmayın!