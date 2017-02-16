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galaxy s8, 17 milyon üretim ile başlangıç alabilir

GALAXY S8, 17 MİLYON ÜRETİM İLE BAŞLANGIÇ ALABİLİR

2017 yılında oldukça umutla bakan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni çıkaracağı modeli Galaxy S8 için 17 milyon üretim ile başlangıç yapacak.

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:40
Puan Ver : Galaxy S8, 17 Milyon Üretim İle Başlangıç Alabilir(8/10)7


2017 yılında oldukça umutla bakan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni çıkaracağı modeli Galaxy S8 için 17 milyon üretim ile başlangıç yapacak.



2016 yılı içerisinde gerçekleşen Note 7 faciasının izlerini silmek isteyen Samsung, bu sefer yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile oldukça iddialı geliyor.



Sektör içinden gelen bilgiler doğrultusunda Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 için 17 milyon adet başlangıç üretimi yapmak istiyor. Bu üretim adeti önceki nesil Galaxy S7 karşısında yüzde 40 daha fazla demek oluyor.



Samsung bu yeni amiral gemisi modeli için 40 milyon satış rakamı beklentisi içinde. Bu doğrultuda ise çok hızlı bir açılış yapmanın planlarını kovalıyor.



Ve en önemlisi bu model10 nm yonga setine sahip olması bakımından bir ilk olacak.  Snapdragon 835 veya Exynos 8895 bu üründeki yerini alacak.



Samsung Galaxy S8 modelinin 29 Mart tarihinde tanıtılması, 21 Nisan tarihinde de piyasada olması bekleniyor.



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Etiketler: Galaxy  S8  17  Milyon  Üretim  İle  Başlangıç  Alabilir    haber

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