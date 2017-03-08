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galaxy s8, 10 nisan'da satışa çıkıyor

GALAXY S8, 10 NİSAN'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Samsung'un 29 Mart'ta resmen tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8, 10 Nisan'da ön siparişe sunulacak. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:31
Puan Ver : Galaxy S8, 10 Nisan'da Satışa Çıkıyor(8/10)7


Samsung'un 29 Mart'ta resmen tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8, 10 Nisan'da ön siparişe sunulacak. İşte konu hakkındaki detaylar.



Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S8, 29 Mart'ta New York'ta düzenlenecek olan özel bir etkinlikle dünyaya tanıtılacak.



Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alanGalaxy S8, GPU tarafında ise Adreno 540kullanacak.4GB RAMve64GB dahili depolama alanının yer aldığı telefon 3000 mAh gücünde bir bataryadan beslenecek. 12MP'lik ana kameraya 8MP'lik ön kameranın eşlik edeceği Galaxy S8, farklı tasarımıyla ön plana çıkacak.



1440×2560 piksel çözünürlüğünde 5.8 inçlik kavisli bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, alışılageldikGalaxy S serisinden farklı bir tasarım çizgisine sahip olacak.



Peki gelelim asıl soruya. Galaxy S8ne zaman satışa sunulacak? Bugün ortaya çıkan bir raporda S8sevkiyatlarının 29 Mart'ta gerçekleşecek olan lansmanın hemen ardından başlamasının planlandığı iddia edildi. Ayrıca diğer bir iddiaya göre de Samsung, 10 Nisanitibariyle ön siparişleri almaya başlayacakmış.



Stok durumunda sıkıntı yaşanması durumunda, ilk olarak telefonu ön siparişle satın alanların cihazları teslim edilecekmiş.



Bu arada dip not olarakGalaxy S8'in fiyatı hakkında da henüz bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Bu konu hakkında ortaya çıkan son detaylarda,Samsung'un yeni amiral gemisi modelinin 800 Euro civarında bir etiket fiyatına sahip olacağı iddia edilmişti.



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