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galaxy s7'de şaka gibi bir mühendislik hatası!

GALAXY S7'DE ŞAKA GİBİ BİR MÜHENDİSLİK HATASI!

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinde şaka gibi bir mühendislik hatası bulunuyor. Samsung telefonu üretirken ilginç bir detayı göz ardı etmiş.

Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:14
Puan Ver : Galaxy S7'de Şaka Gibi Bir Mühendislik Hatası!(5/10)5


MWC 2016'da duyurulan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri Samsung'un en güncel iki amiral gemisi. Satış rekorlarına imza atan telefonlar, Samsung için hem ciddi bir prestij hem de ciddi bir gelir kaynağı. Ancak telefonlarda ironik bir sorun var.



Galaxy S7'nin ana ekran tuşu çiziliyor!



Telefon magnezyum alaşımlı alüminyumdan imal ediliyor. Ön ve arka yüzeyleri cam ile kaplı. Tasarımı geniş kitleler tarafından beğeniliyor. Sağlamlık ve suya dayanıklılık konusunda cihazlara söyleyecek bir şey yok. Ancak ana ekran tuşu için aynı şeyler geçerli değil.



PhoneArena isimli site tarafından yayınlanan habere göre, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin ana ekran (home) tuşları, son derece kolay bir şekilde çiziliyor. İçerisinde parmak izi okuyucu sensöre de sahip olan bu tuşun kaplaması, telefonun diğer yüzeylerinden farklı.



Cihaz sağlamlığı konusunda ortalamanın üzerinde bir deneyim sunuyor. Ancak üretim aşamasında ana ekran tuşunun malzeme kalitesine pek dikkat edilmemiş gibi görünüyor. Bu prestij sarsan bir mühendis hatası olabilir. Fotoğrafları haberimizin içerisinde görebilirsiniz.



Üreticiler, normal şartlarda böylesine hassas bölgelerde camdan daha dayanıklı olan safir kullanıyor. Safir aynı zamanda kamera lenslerini korumak için de kullanılıyor ve çizmek son derece zor. Öyle görülüyor ki Samsung, ana ekran tuşunda sıradan bir cam veya plastik katman kullanmış.








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