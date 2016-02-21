

Galaxy S7'nin Videosu da bugün itibariyle ortaya çıktı. Telefonla ilgili diğer resmi bilgiler; Galaxy Now Etkinliğinde verilecek. Yeni model Amiral Gemisi bir hayli iddialı olacak. Konuyla ilgili bilgileri AndroidAuthority Sitesinden aldık. Galaxy S7'de Varsayılan İşletim Sistemi olarak Google'ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0 Marshmallow yer alacak.



Nexus 6P ve diğer Nexus modellerde ilk kez yer alan Android 6.0; diğer modellere de Ön Yüklü olarak gelmeye başlıyor. Galaxy S7; Suya ve Toza dayanıklılık anlamına gelen IP67 ve IP68 Sertifikalarına, Telefon sahip. Hafif Yağmur Yağışında dayanıklı olan Telefonu, Havuza atmamanızı tavsiye ediyoruz.



12 Megapiksellik Kameraya; Cihazın sahip olması bekleniyor. 2800 mAh Batarya; Telefona güç katacak. Micro-SD Kart Desteği Galaxy S6'dan sonra tekrar geri geldi. Büyük bir ihtimalle gelecek yıl Samsung; Kaldırılabilir Batarya'ya tekrar geçiş yapacak. Cihazlar; 32 – 64 GB Dâhili Depolama Alanına sahip olacak. 21 Şubat'ta Cihaz; Görücüye çıkacak. Gelecek ay itibariyle de satışa çıkması bekleniyor.