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galaxy s7 modellerindeki yanma şikayetleri artıyor!

GALAXY S7 MODELLERİNDEKİ YANMA ŞİKAYETLERİ ARTIYOR!

Samsung Galaxy Note 7 skandalı sonrası değişim programı başlamak üzereyken şimdide Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri gündeme gelmeye başladı. Detaylar sizlerle.

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:53
Puan Ver : Galaxy S7 Modellerindeki Yanma Şikayetleri Artıyor!(0/10)


Samsung Galaxy Note 7 skandalı sonrası değişim programı başlamak üzereyken şimdide Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri gündeme gelmeye başladı. Detaylar sizlerle.



Samsung'un merakla beklenen phablet modeli Galaxy Note 7 büyük bir skandala sebep olmuştu. Cihazların satışı dünya genelinde durdurulurken cihazlar için değişim programı duyurulmuştu. Ancak ortaya çıkan yeni iddialar sorunun Galaxy Note 7 ile sınırlı kalmayacağı yönünde. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge şikayetlerinde yaşanan artış dikkat çekiyor.



Galaxy S7 modellerinde sorun var mı?



Bu sorunun cevabı şimdilik resmi olarak hayır. Samsung tarafında konu hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak basına yansıyan fotoğraflar aksini iddia ediyor. ABD ve Filipinlerde üst üste yaşanan olaylar Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerindeki bir sorunu işaret ediyor olabilir.



Yaşanan son olay Filipinler'de meydana geldi. Daniel Ramirez adlı Samsung Galaxy S7 Edge kullanıcısı, yanmış telefonunun fotoğraflarını paylaştı. Cihazı Samsung'a götüren kullanıcı, para iadesi aldığını söylüyor. Kullanıcı, yapılan para iadesi için Samsung'a teşekkür ediyor ve bu durumu talihsiz bir kaza olarak nitelendiriyor.



Yanan Galaxy S7 Edge modelinin fotoğraflarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. Görüntüler Galaxy Note 7 fotoğrafları ile oldukça benzeşiyor. Samsung, Galaxy Note 7 için yaşanan sorunun pilden kaynaklandığını kabul etmişti. Acaba aynı sorunlu pillerden bazıları Galaxy S7 Edge modelinde de kullanıldı mı? Bu soru şimdilik cevapsız.



Samsung Galaxy On8 görüldü!








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