

Samsung Galaxy S7, Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi olmaya hazırlanıyor. Artık geri sayıma geçilen bu telefonun özellikleri de günden güne netleşiyor.



Sizlere daha önce duyurduğumuz gibi, Samsung Galaxy S7'de 12MP'lik bir kamera yer alacak. Bugün internete düşen yeni görsellerle tasdik edilen bu durum için artık neredeyse kesin diyebiliriz. Ancak 12MP'likbu kameranın Galaxy S6'daki 16MP'den daha iyi olacağını da bir kez daha söyleyelim.



GalaxyS7‘nin kesinleşen diğer özellikleri ise Snapdragon 820 işlemciye ve 4GB RAM'e sahip olması. Tabii Android 6.0 Marshmallow ile çıkacağını da hatırlatalım. Eğer bu telefon için kesin bir tanıtım tarihi istiyorsanız, kulislerde dolaşan tarihi söyleyelim: 20 Şubat.



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