Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi durduruldu. Geçtiğimiz hafta beta testi yapanlara dağıtılmaya başlanan, bu hafta da genel olarak dağıtımı yapılan güncelleme yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik durduruldu.



Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi durduruldu. Geçtiğimiz hafta beta testi yapanlara dağıtılmaya başlanan, bu hafta da genel olarak dağıtımı yapılan güncelleme yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik durduruldu.







Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android 7.0 Nougat güncellemesine bu hafta içinde başlanmıştı. Aslen ilk olarak geçtiğimiz hafta başlayan güncelleme ilk olarak beta testine katılan kullanıcılara gönderilmişti. Bu hafta ise tüm kullanıcılar Android 7.0 Nougat'a kavuşmaya başlamışken, bazı ülkelerdeki kullanıcıların sorunlar yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi bu bölgelerde durduruldu.



Sorunların ürünün Çin'deki Qualcomm tabanlı modellerinde yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcıların sorunları dile getirmesi üzerine Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge için yeni bir Android 7.0 beta sürümü yayınladı. Son sürüm olmayan bu sürümde güç koruma modunda ve performansta yaşanan sorunların giderildiği belirtiliyor. Son sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.



Öte yandan, özellikle Avrupa'da satılan Exynos tabanlı Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde Android 7.0 Nougat güncellemesi şimdilik sorunsuz olarak devam ediyor gibi gözüküyor. Android 7.0'ın Qualcomm ile yaşadığı problemler Exynos'ta henüz yaşanmıyor. En azından Android 7.0'a geçen kullanıcılardan şu ana kadar bu yönde bir şikayet gelmiş değil.



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