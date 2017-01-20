Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı
Oled Ekranlı İphone, İphone X İsmiyle Gelebilir!
El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!

galaxy s7 için android nougat güncellemesi durduruldu

GALAXY S7 İÇİN ANDROİD NOUGAT GÜNCELLEMESİ DURDURULDU

Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi durduruldu. Geçtiğimiz hafta beta testi yapanlara dağıtılmaya başlanan, bu hafta da genel olarak dağıtımı yapılan güncelleme yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik durduruldu.

Tarih : 20 Ocak 2017, 09:40
Puan Ver : Galaxy S7 İçin Android Nougat Güncellemesi Durduruldu(7/10)4


Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi durduruldu. Geçtiğimiz hafta beta testi yapanlara dağıtılmaya başlanan, bu hafta da genel olarak dağıtımı yapılan güncelleme yaşanan sorunlar nedeniyle şimdilik durduruldu.



 



Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için Android 7.0 Nougat güncellemesine bu hafta içinde başlanmıştı. Aslen ilk olarak geçtiğimiz hafta başlayan güncelleme ilk olarak beta testine katılan kullanıcılara gönderilmişti. Bu hafta ise tüm kullanıcılar Android 7.0 Nougat'a kavuşmaya başlamışken, bazı ülkelerdeki kullanıcıların sorunlar yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi bu bölgelerde durduruldu.



Sorunların ürünün Çin'deki Qualcomm tabanlı modellerinde yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcıların sorunları dile getirmesi üzerine Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge için yeni bir Android 7.0 beta sürümü yayınladı. Son sürüm olmayan bu sürümde güç koruma modunda ve performansta yaşanan sorunların giderildiği belirtiliyor. Son sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.



Öte yandan, özellikle Avrupa'da satılan Exynos tabanlı Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde Android 7.0 Nougat güncellemesi şimdilik sorunsuz olarak devam ediyor gibi gözüküyor. Android 7.0'ın Qualcomm ile yaşadığı problemler Exynos'ta henüz yaşanmıyor. En azından Android 7.0'a geçen kullanıcılardan şu ana kadar bu yönde bir şikayet gelmiş değil.



Android Wear 2.0 için çıkış tarihi 9 Şubat olabilir








Etiketler: Galaxy  S7  İçin  Android  Nougat  Güncellemesi  Durduruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER